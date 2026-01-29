La Camera torna a parlare di pensioni. Due mozioni sono arrivate in Parlamento per bloccare gli aumenti automatici dell’età pensionabile legati alla speranza di vita. Si discute di come fermare il rialzo dei requisiti pensionistici e di quanto potrebbe costare questa scelta. La questione resta calda, soprattutto ora che si parla di 450 miliardi di euro necessari per coprire le spese future.

Si torna a discutere di età pensionabile. Alla Camera arrivano due mozioni per intervenire sugli adeguamenti automatici dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. Una è della maggioranza e chiede di proseguire nell’azione di monitoraggio e intervento sugli effetti di tali adeguamenti; l’altra porta le firme del Partito Democratico, del Movimento Cinque Stelle e di Avs. Anche Azione ne ha presentata una nella giornata precedente. C’è una vera e propria corsa per tentare di intervenire sul tema previdenziale. La mozione della minoranza va oltre e chiede di rafforzare la previdenza complementare, proseguendo nella valorizzazione del Tfr come strumento di accumulo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Stop aumento dell’età pensionabile, ora servono 450 miliardi: le ipotesi

Approfondimenti su Camera Discutere

Giovanni Giorgetti ha annunciato che il governo potrebbe sospendere l’aumento dell’età pensionabile previsto nel 2027, con una decisione attesa nel 2026.

Nella discussione sulla manovra in Parlamento, la maggioranza presenta 239 ordini del giorno, tra cui richieste di fermare l’aumento dell’età pensionabile, introdurre una flat tax per i giovani e affrontare la crisi idrica in Irpinia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Voce dei Pensionati | Pensioni 2026 spiegate senza confusione

Ultime notizie su Camera Discutere

Argomenti discussi: Pensioni, mozione di Pd-M5s-Avs: Stop all’aumento dell’età e assegno di garanzia per i giovani; Pensioni, dal 2027 con l’aumento dei requisiti si rischiano 55mila nuovi esodati; Stop aumento dell’età pensionabile, ora servono 450 miliardi: le ipotesi; Pensioni: Scotto (Pd), serve un chiaro stop all'aumento dell'età.

Pensioni, mozione di Pd-M5s-Avs: Stop all’aumento dell’età e assegno di garanzia per i giovaniLe opposizioni chiedono al governo Meloni di fermare il meccanismo automatico della speranza di vita. E di rendere strutturali Ape sociale e Opzione donna ... repubblica.it

Pensioni: mozione unitaria di Pd-5s-Avs, stop all'aumento dell'etàIl M5s e Avs hanno sottoscritto la mozione sulle pensioni presentata dal Pd, discussa stamattina alla Camera. (ANSA) ... ansa.it

Pensioni, mozione di Pd-M5s-Avs: “Stop all’aumento dell’età e assegno di garanzia per i giovani” x.com

Call center Cup: stop di 60 giorni al trasferimento a Teramo La decisione di trasferire a Teramo gli operatori del call center del Centro unico di prenotazione è stata congelata per 60 giorni. Al centro delle contestazioni c'è l’aumento dei costi di spostame - facebook.com facebook