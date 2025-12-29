Manovra Giorgetti apre allo stop dell’aumento dell’età pensionabile | Vedremo nel 2026

Giovanni Giorgetti ha annunciato che il governo potrebbe sospendere l’aumento dell’età pensionabile previsto nel 2027, con una decisione attesa nel 2026. La misura, che richiede un investimento superiore a un miliardo di euro, mira a ridurre l’incremento automatico di tre mesi. Giorgetti ha precisato che l’obiettivo del governo è stato spesso frainteso, sottolineando l’intento di intervenire per contenere le variazioni future.

Giorgetti ha comunque voluto chiarire che forse non è stato compreso il vero intento del governo. "Noi siamo intervenuti per ridurre l'aumento, perché automaticamente aumentava di tre mesi dal 2027", ha sostenuto, aggiungendo che per rendere possibile questo cambiamento è stato necessario stanziare più di un miliardo di euro.

