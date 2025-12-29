Stop all’aumento dell’età pensionabile flat tax per i giovani crisi idrica in Irpinia | le richieste della maggioranza negli odg alla manovra
Nella discussione sulla manovra in Parlamento, la maggioranza presenta 239 ordini del giorno, tra cui richieste di fermare l’aumento dell’età pensionabile, introdurre una flat tax per i giovani e affrontare la crisi idrica in Irpinia. Si tratta di impegni volti a valutare o modificare le misure già approvate, nel tentativo di rispondere alle esigenze emerse nel dibattito politico.
Un impegno a valutare misure rimaste fuori dalla manovra o a correggere quelle già approvate. Sono 239 gli ordini del giorno presentati dai gruppi parlamentari e destinati alla discussione nella seduta notturna della Camera, subito dopo il voto di fiducia sulla legge di Bilancio. Si tratta, come di consueto, di sollecitazioni di varia natura: infrastrutture, casa, salari, pensioni, sanità, politiche industriali e sociali. Alcuni chiedono nuovi stanziamenti, altri impegnano il governo a intervenire con successivi provvedimenti normativi. La maggioranza apre il confronto sui due temi più caldi: pensioni e affitti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Tra tensioni nella maggioranza e attacchi delle opposizioni, il testo arriva in aula domani: stop all’aumento dell’età pensionabile, incertezza sul cumulo con i fondi per l’anticipo pensionistico e blitz sul condono trasformato in ordine del giorno #Nazionale - facebook.com facebook
