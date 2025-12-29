Nella discussione sulla manovra in Parlamento, la maggioranza presenta 239 ordini del giorno, tra cui richieste di fermare l’aumento dell’età pensionabile, introdurre una flat tax per i giovani e affrontare la crisi idrica in Irpinia. Si tratta di impegni volti a valutare o modificare le misure già approvate, nel tentativo di rispondere alle esigenze emerse nel dibattito politico.

Un impegno a valutare misure rimaste fuori dalla manovra o a correggere quelle già approvate. Sono 239 gli ordini del giorno presentati dai gruppi parlamentari e destinati alla discussione nella seduta notturna della Camera, subito dopo il voto di fiducia sulla legge di Bilancio. Si tratta, come di consueto, di sollecitazioni di varia natura: infrastrutture, casa, salari, pensioni, sanità, politiche industriali e sociali. Alcuni chiedono nuovi stanziamenti, altri impegnano il governo a intervenire con successivi provvedimenti normativi. La maggioranza apre il confronto sui due temi più caldi: pensioni e affitti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stop all’aumento dell’età pensionabile, flat tax per i giovani, crisi idrica in Irpinia: le richieste della maggioranza negli odg alla manovra

Leggi anche: Manovra: stop aumento età pensionabile solo per lavori usuranti. Le altre misure

Leggi anche: Manovra: stop aumento età pensionabile solo pere lavori usuranti. Le altre misure

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Tra tensioni nella maggioranza e attacchi delle opposizioni, il testo arriva in aula domani: stop all’aumento dell’età pensionabile, incertezza sul cumulo con i fondi per l’anticipo pensionistico e blitz sul condono trasformato in ordine del giorno #Nazionale - facebook.com facebook