stop al condono edilizio nel decreto milleproroghe bocciata la sanatoria

Il governo ha deciso di stoppare il condono edilizio nel decreto Milleproroghe. Dopo aver esaminato 250 emendamenti, 98 sono stati respinti e solo 12 sono stati riammessi. La questione del condono si ferma qui, senza ulteriori aperture.

Non ci sarà il condono edilizio nel decreto Milleproroghe. Sui 250 emendamenti dichiarati inammissibili, 98 sono state le richieste di riesame e solo 12 sono stati riammessi. Tra questi non compare la riapertura del condono edilizio del 2003. Il nuovo tentativo di condono, dopo quello inserito nella legge di bilancio, si è provato a farlo rientrare anche nel decreto Milleproroghe. Una proposta arrivava da Fratelli d’Italia, una dalla Lega e una da Forza Italia. L’obiettivo era modificare l’articolo 32 del decreto del 2003 e permettere alle Regioni di adottare una legge di attuazione della sanatoria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

La maggioranza ha riproposto, attraverso emendamenti, la riapertura del condono edilizio del 2003 nel decreto Milleproroghe, dopo un tentativo fallito nella legge di bilancio.

Il condono edilizio, proposto nuovamente dal Governo, richiama le misure del 2003.

