condono edilizio come quello di berlusconi del 2003 nel milleproroghe la mossa del governo

Il condono edilizio, proposto nuovamente dal Governo, richiama le misure del 2003. La maggioranza tenta di riaprire la discussione, dopo il fallimento di inserirlo nella legge di Bilancio 2026. L’argomento rimane oggetto di attenzione per le implicazioni legislative e fiscali legate alle normative edilizie italiane.

La maggioranza ci riprova e rispolvera il condono edilizio, dopo il tentativo fallito di inserirlo nella legge di Bilancio 2026. E stavolta arrivano tre proposte dai tre azionisti di Governo: tra i circa 1.200 emendamenti al decreto Milleproroghe presentati, ne spiccano tre identici nel testo depositati da Fratelli d’Italia (prima firma Imma Vietri), Lega (Gianpiero Zinzi) e Forza Italia (Luigi Patriarca). Verso il ritorno del condono edilizio del 2003. I tre emendamenti gemelli mirano a modificare l’ articolo 32 del decreto-legge del 2003, quello che disciplinava il terzo condono edilizio varato dal Governo Berlusconi, affidando alle Regioni il compito di adottare una legge di attuazione della sanatoria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

