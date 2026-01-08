Nel week end ci sarà uno sciopero nazionale dei treni | il 9 e il 10 gennaio
Nel fine settimana, si svolgerà uno sciopero nazionale dei treni, previsto dalle ore 21 di venerdì 9 gennaio alle ore 21 di sabato 10 gennaio. Durante questo periodo potrebbero verificarsi cancellazioni e variazioni nei servizi ferroviari. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali prima di pianificare i propri spostamenti.
Nel week end si terrà uno sciopero nazionale dei treni. L'astensione dal lavoro sarà dalle ore 21 di venerdì 9 alle ore 21 di sabato 10 gennaio. È stato proclamato lo sciopero da alcune sigle sindacali autonome del personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Si fermano per. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
L’ennesimo sciopero di Landini contro gli italiani ma i cittadini non possono diventare ostaggi. L’appello del nostro giornale ai parlamentari: una legge per scongiurare il blocco pre weekend. facebook
