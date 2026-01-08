Nel week end ci sarà uno sciopero nazionale dei treni | il 9 e il 10 gennaio

Nel fine settimana, si svolgerà uno sciopero nazionale dei treni, previsto dalle ore 21 di venerdì 9 gennaio alle ore 21 di sabato 10 gennaio. Durante questo periodo potrebbero verificarsi cancellazioni e variazioni nei servizi ferroviari. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali prima di pianificare i propri spostamenti.

Nel week end si terrà uno sciopero nazionale dei treni. L'astensione dal lavoro sarà dalle ore 21 di venerdì 9 alle ore 21 di sabato 10 gennaio. È stato proclamato lo sciopero da alcune sigle sindacali autonome del personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Si fermano per. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Martedì 21 ottobre ci sarà uno sciopero dei treni? No (o meglio: non proprio)

Leggi anche: Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 10 e domenica 11 gennaio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Torre Eiffel, lo scandalo del ferro che è diventato un'icona globale

L’ennesimo sciopero di Landini contro gli italiani ma i cittadini non possono diventare ostaggi. L’appello del nostro giornale ai parlamentari: una legge per scongiurare il blocco pre weekend. facebook