Come fai sbagli | lo stile di Rama Duwaji first lady di New York

Il suo stile era già stato definito come non convenzionale e distintivo, ma Rama Duwaji, 28 anni, moglie del sindaco di New York Zohran Mamdani non ha fatto in tempo a debuttare come “ first lady ” che ha già ricevuto critiche dal punto di vista del look. Lo stile di Rama Duwaji e gli stivaletti della discordia. Duwaji, artista e illustratrice di origini siriano-americane manifesto della Gen Z, si è già distinta per uno stile che sembra rispecchiare le idee politiche e le priorità del marito, primo sindaco musulmano e asiatico-americano di New York. Al suo giuramento come 112° sindaco di New York, nell’ex stazione della metropolitana di City Hall, Rama ha però spostato l’attenzione dalla cerimonia sugli stivaletti che ha deciso di indossare. 🔗 Leggi su Amica.it

