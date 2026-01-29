Raheem Sterling, 31 anni, ha lasciato il Chelsea e ora è libero di scegliere la sua prossima squadra. Dopo una stagione in chiaroscuro con i Blues, il suo contratto è stato rescisso e lui si mette in cerca di nuove opportunità. Tuttavia, il Napoli pare aver messo da parte il suo nome, e ora Sterling dovrà valutare le offerte che gli arriveranno.

Raheem Sterling ha lasciato il Chelsea e ora è ufficialmente un calciatore svincolato. La sua avventura con i Blues è stata un fallimento, ma c’è ancora chi potrebbe credere in lui. Il Napoli lo ha seguito la scorsa estate, ma ora pare avere altri piani. La carriera al Chelsea di Sterling è stata un fallimento. Il Guardian scrive: Mentre il credito in banca di Raheem Sterling è cresciuto nel suo infelice periodo al Chelsea, il costo professionale è stato enorme. La carriera dell’attaccante è precipitata da quando ha lasciato il Manchester City tre anni e mezzo fa. Sterling era stato accolto come un acquisto di prim’ordine quando arrivò al Chelsea nell’estate del 2022, ma mercoledì, al momento in cui è stato finalmente raggiunto un accordo per risolvere consensualmente il suo contratto, non c’era più posto per lui all’interno del progetto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sterling ha ancora 31 anni ed è disposto a lasciare l’Inghilterra, ma il Napoli non sembra volerlo più (Guardian)

Approfondimenti su Raheem Sterling

Sul fronte del calciomercato del Napoli, rimane forte l'interesse per Raheem Sterling, mentre emergono nuovi scenari e profili seguiti dalla società azzurra.

Il Napoli tiene sotto osservazione Niccolò Fortini, giovane esterno della Fiorentina che si avvicina ai 20 anni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Raheem Sterling

Argomenti discussi: Calciomercato Napoli, da Maldini a Boga: il valzer esterni; Sterling salta di nuovo gli allenamenti, oggi è ancora malato; Calciomercato Napoli, occhi su Terrier e Alisson Santos: Ngonge e Olivera verso la cessione; Roma e Napoli accostate a Sterling. Intanto l\'esterno ha risolto con il Chelsea.

Sterling ha ancora 31 anni ed è disposto a lasciare l’Inghilterra, ma il Napoli non sembra volerlo più (Guardian)Raheem Sterling ha lasciato il Chelsea e ora è ufficialmente un calciatore svincolato. L'avventura ai Blues è stata un fallimento. ilnapolista.it

Ci ha lasciati poco prima di compiere 90 anni, il disegnatore Sal Buscema. A dare la notizia il collega Sterling Clark che ha appreso la notizia direttamente dalla moglie dell'artista. Nato Silvio Buscema il 26 gennaio 1936 a Brooklyn, New York, fratello minore d - facebook.com facebook

Tra tutti i nomi fatti ad oggi non ce n’è uno (escluso Gittens) che mi piaccia o che possa farci migliorare - En-Nesyri inutile (hai Lukaku che torna a breve) - Maldini raccomandato - Sterling finito da anni x.com