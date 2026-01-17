Il Napoli tiene sotto osservazione Niccolò Fortini, giovane esterno della Fiorentina che si avvicina ai 20 anni. Con circa 500 minuti di campo in Serie A, il giocatore rappresenta un potenziale investimento futuro. Oltre a Fortini, il club segue anche Sterling e Maldini, puntando a rafforzare la rosa con profili di livello. La strategia del Napoli sembra orientata a valorizzare giovani talenti e consolidare la propria squadra.

Il Napoli, secondo Di Marzio, starebbe monitorando Niccolò Fortini, esterno della Fiorentina che farà vent’anni a febbraio e in Serie A ha collezionato 14 presenze per un totale di poco più di 500 minuti. Il profilo ideale per Conte (ironizziamo). Il Napoli su Fortini: i dettagli. Si legge sul sito di Di Marzio: “C’è anche il Napoli per Niccolò Fortini, esterno della Fiorentina che in questa prima parte di stagione è riuscito a mettersi in mostra in Serie A. L’interesse degli azzurri è ovviamente legato alle uscite, dato che come stabilito qualche settimana fa i campioni d’Italia potranno effettuare operazioni di mercato solamente a saldo zero: qualora dovesse essere ceduto qualcuno, allora Manna potrebbe decidere di trattare con il club viola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli segue Fortini (ha quasi 20 anni e 500 minuti in Serie A). E poi anche Sterling e Maldini

