Il Napoli segue Fortini ha quasi 20 anni e 500 minuti in Serie A E poi anche Sterling e Maldini
Il Napoli tiene sotto osservazione Niccolò Fortini, giovane esterno della Fiorentina che si avvicina ai 20 anni. Con circa 500 minuti di campo in Serie A, il giocatore rappresenta un potenziale investimento futuro. Oltre a Fortini, il club segue anche Sterling e Maldini, puntando a rafforzare la rosa con profili di livello. La strategia del Napoli sembra orientata a valorizzare giovani talenti e consolidare la propria squadra.
Il Napoli, secondo Di Marzio, starebbe monitorando Niccolò Fortini, esterno della Fiorentina che farà vent’anni a febbraio e in Serie A ha collezionato 14 presenze per un totale di poco più di 500 minuti. Il profilo ideale per Conte (ironizziamo). Il Napoli su Fortini: i dettagli. Si legge sul sito di Di Marzio: “C’è anche il Napoli per Niccolò Fortini, esterno della Fiorentina che in questa prima parte di stagione è riuscito a mettersi in mostra in Serie A. L’interesse degli azzurri è ovviamente legato alle uscite, dato che come stabilito qualche settimana fa i campioni d’Italia potranno effettuare operazioni di mercato solamente a saldo zero: qualora dovesse essere ceduto qualcuno, allora Manna potrebbe decidere di trattare con il club viola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Un bosco di 20.500 metri quadri con quasi 1.700 piante e arbusti
Leggi anche: Mercato. Lazio-Maldini, palla alla Dea (che segue Giovane)
Le notizie di calciomercato del 15 gennaio 2026: Juve su Fortini, Roma su Zirkzee. Asta per Frattesi; Calciomercato live: Juventus su Mateta, Malen ufficiale alla Roma, il Napoli sulle tracce di Marcos Leonardo; SKY - Calciomercato Napoli, si segue Fortini della Fiorentina per gennaio: occhio al duello con la Roma; Napoli su Fortini. Pedullà: Offerta della Roma alla Fiorentina. Cifre e dettagli.
Fortini-Napoli, Manna ha una doppia strategia. La Roma è invantaggio - per Niccolò Fortini, esterno della Fiorentina che in questa prima parte di stagione è riuscito a mettersi in mostra in Serie A. areanapoli.it
SKY – Calciomercato Napoli, si segue Fortini della Fiorentina per gennaio: occhio al duello con la Roma - Luca Marchetti, esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport 24 sul Napoli: "Niccolò Fortini della Fiorentina è una possibilità per ... iamnaples.it
Fortini-Napoli, conferme da Firenze: a gennaio può partire, fissato il prezzo - Il cambio di modulo ipotizzato da Vanoli potrebbe limitare il ruolo del classe 2006, esterno puro in un centrocampo a ... tuttonapoli.net
Antonio Conte "paparazzato" mentre segue la partita tra Napoli e Parma Ecco dove si trova: https://tinyurl.com/r628z8t7 - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.