Calciomercato Napoli occhi su Sterling ma spuntano nuovi scenari | ecco il profilo più seguito
Sul fronte del calciomercato del Napoli, rimane forte l'interesse per Raheem Sterling, mentre emergono nuovi scenari e profili seguiti dalla società azzurra. La società nerazzurra monitora attentamente le possibilità di rafforzamento, valutando attentamente le opzioni più adatte alle proprie esigenze. In questo contesto, l'attenzione si concentra su diversi giocatori, con l’obiettivo di trovare le soluzioni più convenienti e funzionali per la rosa.
Torna a circolare con insistenza il nome di Raheem Sterling in orbita Napoli. L’esterno offensivo del Chelsea continua a essere considerato una pista interessante dal club azzurro, che ne monitora la situazione in attesa di eventuali sviluppi. L’inglese, nonostante il suo profilo di alto livello, resta un’opportunità da valutare con attenzione. Lo riporta Di Marzio. Accanto a Sterling, il Napoli segue anche Daniel Maldini, attualmente all’Atalanta e oggetto di interesse pure da parte della Juventus. Il club partenopeo vorrebbe provare a portarlo in azzurro con la formula del prestito, ritenendolo un profilo utile per ampliare le rotazioni offensive. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Frattesi-Napoli, spuntano nuovi scenari in casa azzurra per alzare il livello del centrocampo
Leggi anche: Calciomercato Inter, occhi su Suzuki del Parma: sarà lui il profilo giusto per il post Sommer?
Le notizie del 9 gennaio 2026 di calciomercato: la Roma in chiusura per Raspadori e Dragusin, il Napoli chiede Ferguson; Marchetti: Sterling al Napoli? Pista difficile, operazione possibile solo ad una condizione.
Napoli, occhi su Sterling: l'intreccio con Lang e l'interesse anche per Maldini - Come riportato da Sky Sport, il Napoli continua a seguire il profilo di Raheem Sterling, fuori rosa al Chelsea e mai utilizzato nel corso di questa prima di stagione in quel di Londra in alcuna ... msn.com
Napoli, seguito Sterling e c'è interesse su Maldini - Per l’esterno offensivo il calciatore inglese resta una pista valutata e da seguire. sport.sky.it
Si torna su un vecchio obiettivo? Sky: "Il Napoli continua a seguire Sterling" - Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il 31enne attaccante - tuttonapoli.net
Calciomercato Napoli: offerta della Roma per #Lang, gli azzurri aprono alla cessione definitiva! È l’olandese, l’uomo con più proposte: l’ultima è arrivata dalla Roma, sicuramente molto suggestiva, dopo quelle del Galatasaray, estremamente interessato, e d - facebook.com facebook
#calciomercato napoli, chi è Youssef En-Nesyri: il nuovo obiettivo azzurro che ha già battuto Osimhen x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.