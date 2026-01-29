Statale chiusa per la ventunesima edizione di Carnevale in Piazza

Questa domenica a Ponte San Nicolò si tiene la ventunesima edizione del “Carnevale in Piazza”. La strada principale del paese rimarrà chiusa al traffico per permettere a famiglie e bambini di partecipare a una giornata di festa, con sfilate, maschere e tanta allegria. Il Comune, insieme alla Pro Loco, ha preparato un programma ricco di eventi per coinvolgere tutta la comunità.

Il comune di Ponte San Nicolò, in collaborazione con la Pro Loco, organizza per domenica 8 febbraio la ventunesima edizione del "Carnevale in Piazza", uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati dalla comunità. In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a domenica 15 marzo 2026.

