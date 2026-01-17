Carnevale in arrivo tra cantieri e piazza chiusa

Con l’arrivo del Carnevale 2026, Ascoli si prepara a vivere una tradizione che unisce festeggiamenti e lavori in corso. La festa di Sant’Antonio Abate segna il momento di apertura, chiudendo i festeggiamenti natalizi e dando inizio ufficiale alla stagione carnevalesca. Tra piazze chiuse e cantieri, la città si appresta a vivere un periodo di eventi e attività, nel rispetto delle tradizioni e delle necessità di rinnovamento.

Si avvicina rapidamente l'edizione 2026 del Carnevale di Ascoli che in realtà prende il via da oggi con la Festa di Sant'Antonio Abate con cui, come da tradizione, si concludono i festeggiamenti per il Santo Natale e si dà ufficialmente il via al Carnevale. E il presidente dell'Associazione Il Carnevale di Ascoli, Marco Olori, ha ricordato come la tradizione vuole che da oggi, nel passato, si uccidevano ad esempio le galline vecchie che non venivano quindi benedette nel giorno di Sant'Antonio e venivano invece lessate e utilizzate per la realizzazione dei ' ravioli incaciati ', piatto tipico del Carnevale ascolano fatto proprio con il ripieno della gallina.

