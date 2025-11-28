Ventunesima edizione della tradizionale mostra dei presepi d' autore SpaccaBari
Si è svolta questa mattina, nella sala giunta di Palazzo della Città, la presentazione della ventunesima edizione di “SpaccaBari”, la tradizionale mostra di presepi d’autore che quest’anno si svolgerà dal 29 novembre al 6 gennaio 2026, all’interno del Fortino Sant’Antonio. A illustrare i dettagli. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Torna il Cantafestival della Bisiacaria, per la sua ventunesima edizione! Un evento di Gala con 10 canzoni in gara. Chi vincerà? A condurre la serata, i presentatori Lisa Piran e Nicola Valletta, con la partecipazione di un ospite speciale: il comico Gianl - facebook.com Vai su Facebook
Presentata la ventunesima edizione della tradizionale mostra dei presepi d’autore “SpaccaBari” - Si è svolta, nella sala giunta di Palazzo della Città, la presentazione della ventunesima edizione di “SpaccaBari”, la tradizionale mostra di presepi d’autore che quest’anno si svolgerà dal 29 ... Come scrive ilikepuglia.it
Bari, torna “SpaccaBari”: ventunesima edizione della mostra di presepi d’autore - A illustrare i dettagli della manifestazione è stato il presidente dell’associazione SpaccaBari, Biagio Diana, noto come “Zio Gino”, durante un incontro con Angela Perna, presidente della Commissione ... Riporta giornaledipuglia.com