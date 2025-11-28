Ventunesima edizione della tradizionale mostra dei presepi d' autore SpaccaBari

Si è svolta questa mattina, nella sala giunta di Palazzo della Città, la presentazione della ventunesima edizione di “SpaccaBari”, la tradizionale mostra di presepi d’autore che quest’anno si svolgerà dal 29 novembre al 6 gennaio 2026, all’interno del Fortino Sant’Antonio. A illustrare i dettagli. 🔗 Leggi su Baritoday.it

