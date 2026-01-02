Statale 36 | auto imbocca contromano lo svincolo del tunnel di Lecco Il video

Un altro episodio di auto imboccata contromano sulla Statale 36. Dopo l’incidente nel tunnel del Barro a dicembre, questa volta un veicolo è stato visto entrare nello svincolo del tunnel di Lecco in direzione opposta. La situazione evidenzia ancora una volta la criticità della viabilità e la necessità di interventi per garantire maggiore sicurezza sulle strade.

Ci risiamo: un'altra auto contromano lungo la Statale 36. Dopo la vettura condotta nel senso opposto di marcia da un pensionato lungo il tunnel del Barro il 20 dicembre scorso, nel pomeriggio di Capodanno si è ripetuto un episodio simile, questa volta in centro città e (molto probabilmente) per. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Statale 36: auto imbocca contromano lo svincolo del tunnel di Lecco. Il video Leggi anche: Un altro veicolo contromano sulla Statale 36: paura nel tunnel del Barro. Il video Leggi anche: Auto contromano nel tunnel, tragedia sfiorata sulla Statale 36 Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Statale 36: auto imbocca contromano lo svincolo del tunnel di Lecco. Il video; Statale 36, automobilista imbocca in contromano l'uscita dell'Attraversamento di Lecco; Imbocca la SS36 contromano dalla rotonda di via Balicco, la scena ripresa in un video. Statale 36: auto imbocca contromano lo svincolo del tunnel di Lecco. Il video - Un altro "errore pericoloso" lungo la SS36, questa volta alla rotonda delle Meridiane dove una vettura è entrata contromano nell'uscita dall'Attraversamento ... leccotoday.it

Statale 36, automobilista imbocca in contromano l'uscita dell'Attraversamento di Lecco - La scena è stata immortalata dal conducente che lo seguiva: ''Se vie chiedete come si fa, ecco quello che succede'' ... msn.com

Lecco, auto contromano sulla statale 36 per decine di chilometri. Sui social video e racconti di chi ha sfiorato il frontale - Le immagini postate sui social da chi ha immortalato la scena con la dashcam sono agghiaccianti: in uno dei filmati, registrato all’altezza di Civate, un taxista ha evitato ... milano.corriere.it

