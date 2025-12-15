a14 dir chiude per una notte anche lo svincolo di bagnacavallo

Nella notte tra il 16 e il 17 dicembre, la A14 Dir chiuderà lo svincolo di Bagnacavallo per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza. La chiusura, prevista dalle 21:00 alle 05:00, interesserà sia l’entrata che l’uscita, garantendo interventi necessari alla sicurezza della viabilità sulla D14 Diramazione per Ravenna.

