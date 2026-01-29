Startlist prima prova discesa Crans Montana 2026 | orario tv programma streaming pettorali degli italiani
Domani alle 10 si apre la prima prova cronometrata della discesa di Crans Montana, tappa importante della Coppa del Mondo di sci alpino. Gli atleti italiani si preparano a scendere in pista, con i pettorali pronti e l’attenzione alta. La gara si svolgerà sulla pista svizzera, e gli appassionati potranno seguirla in diretta TV o streaming.
Domani, venerdì 30 gennaio, si disputerà la prima prova cronometrata della discesa di Crans Montana, in apertura della quindicesima tappa della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci alpino. La “Piste Nationale” si appresta ad ospitare il primo dei due allenamenti ufficiali in vista della sesta discesa libera stagionale per il Circo Bianco, che rappresenta l’ultimo appuntamento prima dei Giochi Olimpici. Da segnalare la pesante assenza di un big della velocità come l’austriaco Vincent Kriechmayr, che ha optato per un turno di riposo dopo il tour de force delle ultime settimane per recuperare energie verso le gare a cinque cerchi di Bormio, mentre ci sarà il padrone di casa elvetico Marco Odermatt nel tentativo di ipotecare il suo pettorale rosso. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Crans Montana Discesa
Startlist prima prova discesa Wengen 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani
La prima prova della discesa libera maschile a Wengen, in Svizzera, si svolgerà martedì 13 gennaio alle 12.
Startlist prima prova discesa Kitzbuehel 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani
Domani, martedì 20 gennaio, a Kitzbuehel si svolge la prima prova ufficiale della discesa libera maschile, parte della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino.
Ultime notizie su Crans Montana Discesa
Argomenti discussi: Startlist prima prova discesa Kitzbuehel 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani; Startlist prima prova discesa Crans Montana 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane; A che ora lo sci alpino oggi: startlist seconda prova discesa femminile Crans Montana, tv, streaming; Quando parte Sofia Goggia oggi nella prima prova di discesa a Crans Montana 2026: orario, n. di pettorale, tv.
Startlist prima prova discesa Crans Montana 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italianeNella mattinata di mercoledì 28 gennaio si disputerà la prima prova cronometrata della discesa libera di Crans Montana, in occasione della sedicesima ... oasport.it
La startlist della discesa in rosa a Crans-Montana: Goggia n° 9 dopo Vonn e prima di Pirovano, Brignone con il 16Venerdì (ore 10.00), con partenza abbassata e il meteo che preoccupa, la sesta discesa di Coppa del Mondo sul Mont Lachaux: la leader di specialità aprirà ... neveitalia.it
Secondo le informazioni ottenute da Blick da fonti vicine alle vittime dell'incendio di Crans-Montana, la cauzione di Jacques Moretti sarebbe stata pagata da un illustre erede di una famiglia di orologiai, una delle più ricche della Svizzera. Costui aveva diversi c - facebook.com facebook
Crans-Montana, Eleonora Palmieri dimessa dal Centro ustionati di Cesena. “Percorso ancora lungo” x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.