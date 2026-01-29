Startlist discesa Crans Montana 2026 | orario tv programma streaming pettorali delle italiane

Domani a Crans Montana si corre la discesa femminile di Coppa del Mondo. La gara inizia alle 10 e le italiane puntano a fare bene, con i pettorali già assegnati e la gara in diretta tv e streaming. La neve e il freddo sono i principali avversari delle atlete, che si preparano a sfidarsi su una pista impegnativa.

Domani, venerdì 30 gennaio, a Crans Montana (Svizzera) si aprirà la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma la discesa libera femminile, che scatterà alle ore 10.00. Saranno al cancelletto di partenza 48 atlete in rappresentanza di 14 Paesi. In casa Italia saranno ben otto le azzurre al via della gara odierna sulle 48 totali al cancelletto di partenza: Sofia Goggia partirà col 9, Laura Pirovano col 10, Federica Brignone col 16, Nicol Delago col 20, Nadia Delago col 22, Elena Curtoni col 23, Roberta Melesi col 37 ed Asja Zenere col 45. Per la discesa femminile di Crans Montana (Svizzera) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

