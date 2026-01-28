Startlist seconda prova discesa Crans Montana 2026 | orario tv programma streaming pettorali delle italiane

Questa mattina alle 11, le donne scenderanno di nuovo in pista a Crans Montana per la seconda prova cronometrata della discesa libera. L’evento, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, attirerà gli appassionati che potranno seguire la prova in diretta TV e streaming. Le italiane si preparano a sfidare le avversarie su un percorso che promette grandi emozioni.

Giovedì 29 gennaio (ore 11.00) andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Crans Montana, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le atlete avranno a disposizione un ultimo test per trovare il giusto feeling con la neve svizzera e individuare le migliori linee in vista della gara in programma venerdì, quando si consumerà l’ultima discesa prima delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia si affiderà a Sofia Goggia (desiderosa di invertire la rotta dopo qualche uscita non al meglio), a Federica Brignone (tornata in velocità dopo l’infortunio), a Laura Pirovano (in grande forma), a Nicol e Nadia Delago, senza dimenticarsi di Elena Curtoni, Roberta Melesi e Asja Zenere. 🔗 Leggi su Oasport.it

La prima prova cronometrata della discesa libera di Crans Montana si svolgerà mercoledì 28 gennaio, rappresentando la sedicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile.

Ecco le informazioni sulla startlist della seconda prova di discesa libera femminile a Zauchensee, in programma venerdì 9 gennaio alle 11.

