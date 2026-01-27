Startlist prima prova discesa Crans Montana 2026 | orario tv programma streaming pettorali delle italiane

La prima prova cronometrata della discesa libera di Crans Montana si svolgerà mercoledì 28 gennaio, rappresentando la sedicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile. L’evento include orari, programmazione, streaming e i pettorali delle italiane, offrendo un quadro completo della competizione.

Nella mattinata di mercoledì 28 gennaio si disputerà la prima prova cronometrata della discesa libera di Crans Montana, in occasione della sedicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile. Sulla pista elvetica andrà in scena questa settimana l’ultimo confronto diretto tra le migliori velociste del Circo Bianco in vista dei Giochi Olimpici. Sono otto le azzurre iscritte al primo dei due training ufficiali in preparazione della discesa di venerdì 30 e del supergigante di sabato 31 gennaio: Sofia Goggia, Laura Pirovano, Federica Brignone (al rientro in gara anche in velocità dopo il gigante di Kronplatz), Nicol Delago, Elena Curtoni, Nadia Delago, Roberta Melesi e Asja Zenere. 🔗 Leggi su Oasport.it

