Squarcia le ruote di sette veicoli di nuovo a processo il capobanda di una baby gang

A Jesi torna in tribunale il capo della baby gang che lo scorso anno aveva già ricevuto una condanna. Questa volta, il giudice lo ascolta di nuovo, mentre si scopre che la banda ha ancora causato danni: sette veicoli sono stati colpiti, con le ruote squarciate. La vicenda si riaccende dopo che il giovane, considerato il leader, si trova di nuovo coinvolto in un processo. La scena si ripete, e anche questa volta si cerca di fare chiarezza su cosa abbia portato i minorenni a mettere a soqquadro la città, danne

Ha 21 anni e un anno fa era stato condannato per rapina. Riconosciuto dal baffo bianco del marchio Nike sui pantaloni della tuta JESI – Un anno fa era stato condannato a tre anni e otto mesi per due rapine, due tentati furti, il possesso ingiustificato di un coltello e lesioni per aver picchiato due delle quattro vittime finite nel mirino di una banda di minorenni dove lui, più grande, sarebbe stato il capo. Adesso è di nuovo a processo per danneggiamento continuato. Tornano i guai con la giustizia per un 21enne italiano ma di origine tunisina residente a Jesi. Il 28 dicembre del 2023 avrebbe danneggiato sette veicoli parcheggiati lungo la pubblica via tagliando le ruote dei mezzi, alcune proprio squarciate.

