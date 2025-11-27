Nella stanza d’hotel armato di pistola | il trapper lecchese Baby Gang va di nuovo a processo con rito immediato
Lecco, 27 novembre 2025 – È stato rinviato a giudizio con il rito immediato il trapper Baby Gang, trovato lo scorso settembre con una pistola clandestina con matricola abrasa durante una perquisizione disposta dalla Procura di Lecco nell'ambito di una più ampia indagine per armi e droga. Lo ha deciso la giudice per le indagini preliminari di Milano Fiammetta Modica su richiesta della pubblico ministero Maura Ripamonti. Il blitz in hotel . Il trapper, difeso dal legale Niccolò Vecchioni, era stato sorpreso con la pistola mentre si trovava in un hotel di via Vallazze a Milano, ed era stato accusato di porto illegale di arma e ricettazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
