Squadre squadracce atleti sex symbol presidenti e molte deviazioni Arriva la pazza Milano-Cortina

La corsa verso le Olimpiadi invernali tra Milano e Cortina sta entrando nel vivo. Le squadre, gli atleti e i presidenti si preparano a un evento che promette di catturare l’attenzione di tutti. Tra polemiche, attese e qualche deviazione, il conto alla rovescia continua senza sosta, portando la città a vivere un’estate di fervore e tensione.

Sembra che il mondo, il mondo variopinto e carnevalesco di oggi converga tutto su Milano. E dunque non solo gli sportivi e le loro delegazioni e le autorità. No, ci saranno anche tutte le armate di terra e di mare del globo terracqueo, ma non ci sarà Bovino, il neonazista col doppio taglio Neanche nelle fantasie più sfrenate di un assessore milanese ai grandi eventi. Neanche con un Dio molto vendicativo contro Milano e le sue week che si susseguono incessantemente da anni (dopo la Settimana della moda, dei libri, quella degli alberi, la Civil Week. La Civil Week!). Adesso arriva la settimana delle Olimpiadi invernali, anche se non si chiama così, a Milano dove sono esperti oltre che di week anche di acronimi ecco la Mi-Co, Milano-Cortina, che mette insieme tipo Frankenstein un Salone del mobile e una prima della Scala, il tutto “on steroids”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Squadre, squadracce, atleti, sex symbol, presidenti e molte deviazioni. Arriva la pazza Milano-Cortina Approfondimenti su Milano Cortina Milano-Cortina: Fratoianni, 'squadracce Trump non mettano piede in Italia' Il leader di Sinistra Italiana, Fratoianni, ha espresso netta opposizione alla presenza di gruppi armati come quelli associati a Trump in Italia. La petizione per dire no all’Ice a Milano-Cortina: “Non vogliamo le squadracce di Trump alle Olimpiadi invernali” Una petizione è stata avviata per opporsi all’ingresso in Italia degli agenti dell’Ice durante le Olimpiadi di Milano-Cortina. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Anche Stefano Domenicali tedoforo di Milano Cortina 2026, dopo avervi raccontato in queste settimane di altri sportivi che hanno portato la Fiamma Olimpica. Il CEO della F1 era al Lago di Carezza. #MemasGP #F1 - facebook.com facebook Milano-Cortina, Schlein: Agenti Ice in Italia Non sono i benvenuti, lo ha detto benissimo Sala x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.