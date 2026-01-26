Milano-Cortina | Fratoianni ' squadracce Trump non mettano piede in Italia'

Il leader di Sinistra Italiana, Fratoianni, ha espresso netta opposizione alla presenza di gruppi armati come quelli associati a Trump in Italia. Criticando la possibilità che forze con poteri non autorizzati operino nel nostro Paese, sottolinea l’importanza di mantenere la sovranità e la sicurezza nazionale, evitando ingerenze esterne che potrebbero compromettere l’ordine pubblico e la stabilità del territorio italiano.

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Le squadracce di Trump non devono mettere piedi in Italia. Non possiamo permettere a degli assassini armati fino ai denti, che hanno anche minacciato dei giornalisti italiani, di agire come forze dell'ordine sul territorio italiano, senza sapere come e dove dovrebbero operare, con quali poteri o giurisdizione. è semplicemente intollerabile". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs. "Eppure il governo Meloni per bocca del ministro Piantedosi sì è già espresso - prosegue il leader di SI - loro non vedono il problema. In tutta evidenza hanno spento tv, cellulari e chiuso gli occhi di fronte alla violenza e al sangue che queste squadracce stanno disseminando negli Usa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

L’Ice di Trump arriva in Italia: gestirà la sicurezza Usa alle Olimpiadi Milano-CortinaL’arrivo dell’Ice, l’agenzia statunitense per l’immigrazione e le dogane, in Italia segna un’importante novità per le Olimpiadi Milano-Cortina, dove gestirà la sicurezza degli Stati Uniti.

