Rientro Anguissa spunta la data ed il piano del Napoli
Il Napoli si prepara al rientro di Frank Zambo Anguissa, una notizia importante per la squadra. Dopo un inizio di stagione complicato dagli infortuni, il centrocampista potrebbe tornare disponibile a partire dal 15 novembre, secondo le ultime indicazioni. La sua presenza rappresenta un passo importante nel piano degli azzurri per rafforzare il reparto e migliorare le prestazioni in vista delle prossime sfide di campionato.
Il Napoli aspetta il rientro di Frank Zambo Anguissa. Il tema infortuni è stato centrale nella prima parte di stagione per gli azzurri che hanno avuto tante defezioni. Ad oggi sono ancora diversi i calciatori non a disposizione di Antonio Conte, tra cui anche il centrocampista camerunese. Rientro Anguissa, le ultime. Quest’ultimo sta lavorando per tornare a disposizione il prima possibile. Novità importante arrivano delle colonne de Il Mattino, che spiega come il momento del ritorno in campo si avvicina sempre di più. C’è addirittura una data cerchiata in rosso per Anguissa. “Già a Copenaghen – o giù di lì – potrebbe rivedersi tra i convocati Anguissa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
