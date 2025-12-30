Anguissa che svolta | novità straordinaria sul rientro

Frank Zambo Anguissa si prepara a tornare in campo dopo un lungo periodo di assenza. Dopo più di cinquanta giorni di stop, il centrocampista si avvicina al rientro, segnando una svolta importante per la squadra. La sua presenza potrebbe influire positivamente sulle dinamiche di gioco, offrendo nuove possibilità nel prosieguo della stagione. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali sulla sua condizione e sul suo rientro.

Il conto alla rovescia è partito. Frank Zambo Anguissa sta finalmente vedendo la luce dopo un lungo stop che lo ha tenuto lontano dal campo per oltre cinquanta giorni. Il centrocampista del Napoli ha saltato già nove partite tra campionato e impegni internazionali, ma ora il suo rientro sembra più vicino. Lo staff medico e Antonio Conte seguono con attenzione le ultime fasi del recupero, mentre La Gazzetta dello Sport individua due date chiave per rivederlo in campo. News SSC Napoli, le ultime su Anguissa. Il percorso di Anguissa non è stato semplice. Il centrocampista ha deciso di affrontare l’infortunio senza esporsi, lavorando lontano dai riflettori al centro sportivo di Castel Volturno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

