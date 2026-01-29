Spread Btp-Bund in calo a 57 punti collocati 1,2 miliardi di titoli di Stato all’asta

Alle prime luci delle borse italiane, lo spread tra Btp e Bund si riduce a 57 punti. La giornata è iniziata con una buona notizia per i mercati: sono stati collocati 1,2 miliardi di euro in titoli di Stato italiani durante l’asta. La domanda è alta e questo aiuta a raffreddare le tensioni sui rendimenti, che si sono abbassati rispetto alle settimane scorse. Gli investitori sembrano più fiduciosi, almeno per ora.

Nelle prime ore dall’apertura dei mercati del 29 gennaio lo spread Btp-Bund è nuovamente sceso raggiungendo i 57 punti. Il differenziale sembra essere tornato stabilmente sotto quota 60 dopo un periodo di instabilità che aveva interrotto la traiettoria in discesa avviata alla metà del 2025. Il calo dei rendimenti è dovuto anche alla pubblicazione dei primi risultati delle aste di fine gennaio. In particolare quella dei Btp e dei Btp€i, che è arrivata a raccogliere 1,2 miliardi di euro grazie anche a due aste supplementari. Oggi 29 gennaio si conclude la tre giorni di collocamento dei titoli di Stato italiani, con un’asta di titoli a medio-lungo termine. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Spread Btp-Bund in calo a 57 punti, collocati 1,2 miliardi di titoli di Stato all’asta Approfondimenti su Spread Btp Bund Spread Btp-Bund in calo a 64 punti dopo Davos, i titoli su cui investire Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si riduce a circa 64 punti nella mattinata di giovedì 22 gennaio, dopo aver chiuso a 66 punti il giorno precedente. Spread Btp-Bund in calo a 58 punti, i titoli della nuova emissione in cui investire Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi scende sotto i 60 punti base, toccando i 58. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Spread Btp Bund Argomenti discussi: Spread Btp-Bund in rialzo, le tensioni Usa-Groenlandia scuotono i titoli italiani; Lo spread Btp-Bund apre stabile a 62 punti base; Borse oggi in diretta | Milano chiude in calo dell’1,1%, Amplifon è il miglior titolo. Male Telecom. Lo spread Btp-Bund sale a 64 punti base; BTp: spread con Bund apre in rialzo a 60 punti, rendimento decennale al 3,47%. BTp: spread con Bund stabile in avvio a 60 punti, rendimento al 3,46%(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 gen - Avvio stabile per lo spread tra BTp e Bund. A inizio seduta, il differenziale di rendimento tra il BTp ... ilsole24ore.com Spread Btp-Bund in calo a 58 punti, i titoli della nuova emissione in cui investireLo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è tornato a scendere sotto i 60 nel secondo giorno di emissioni di titoli di Stato ... quifinanza.it Borsa: Milano chiude in calo con banche e lusso, in luce Stm e Tim. Scivolano Moncler e Cucinelli. Lo spread tra Btp e Bund a 60,7 punti #ANSA x.com Fame di BTP ai massimi! L’appetito per il debito italiano resta forte: lo * spread Btp/Bund è ai minimi dal 2008 e gli investitori guardano con interesse soprattutto al 5 anni, il preferito da Unicredit in vista dell’asta del 29 gennaio. Il Tesoro ha già fatto il pi - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.