Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si riduce a circa 64 punti nella mattinata di giovedì 22 gennaio, dopo aver chiuso a 66 punti il giorno precedente. La diminuzione avviene in un contesto di attenzione agli sviluppi politici e alle dichiarazioni internazionali, che influenzano le scelte di investimento sui titoli di Stato europei.

Apre in calo lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi nella mattinata di giovedì 22 gennaio. Il differenziale tra i due titoli di Stato è sceso poco sotto i 64 punti dai 66 su cui aveva chiuso il 21 gennaio dopo il discorso di Donald Trump a Davos. Rimangono stabili i rendimenti, si alzano invece gli interessi sui Bund. Il passo indietro di Trump sulla Groenlandia sembra aver tranquillizzato in parte i mercati e ha anche fermato la corsa dello spread, che è dato in calo per tutti i grandi Paesi europei. Potrebbe quindi essersi concluso il periodo di instabilità che aveva caratterizzato gli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund in calo a 64 punti dopo Davos, i titoli su cui investire

Spread Btp-Bund verso i 62 punti con il calo dei rendimenti, i titoli in cui investireLo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si attesta intorno ai 62 punti, dopo un lieve calo all'apertura del 14 gennaio.

Spread Btp Bund in rialzo a 64 punti, i Titoli di Stato convengono ancora?Lo spread Btp-Bund si attesta a 64 punti, riflettendo una certa volatilità sui mercati.

Spread Btp Bund corre a 65 punti, in quali titoli investire nell'instabilitàContinua la corsa dello spread che ritorna ai livelli di inizio anno a causa delle tensioni internazionali sulla Groenlandia a Davos

Spread Btp-Bund si impenna a 63 punti, rendimenti in risalita sui titoli italianiLe tensioni internazionali scuotono i titoli tedeschi e italiani, con lo spread tra Btp e Bund che risale oltre i 60 punti

