Spalletti a Rai Sport | Questa gara poteva darci molto siamo stati sotto il nostro livello massimo Yildiz falso nove? Mi resta un dubbio

Luciano Spalletti è intervenuto a La Nuova DS per commentare la sconfitta che la sua Juventus ha rimediato al Maradona contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni. QUANTO PESA – « Quanto pesa non lo so, dipenderà da quello che dirà il futuro. So che questa gara qui poteva darci molto e ora questo molto dobbiamo andare a raccoglierlo nelle partite seguenti perché siamo stati sotto il nostro livello massimo e quindi si farà un'analisi corretta e si va a cercare di migliorare fin da subito » PRIMA COSA DA MIGLIORARE – « In base alla partita di stasera ce ne sono diverse, potrebbe essere quella di come si fa a circolare la palla perché l'abbiamo fatta circolare lentamente e male » PERCHÈ YILDIZ ATTACCANTE CENTRALE – « Non ha funzionato per cui avete ragione voi a farmi questa domanda qui, per quello che sono i miei pensieri è che non ha funzionato perché non siamo andati a farlo fino in fondo quello che era il comportamento che dovevamo avere, per cui mi rimane ugualmente il dubbio che si possa fare.
