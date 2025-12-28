Spalletti a Sky Sport dopo Pisa-Juventus | Siamo stati sotto il livello come ritmo La partita l’abbiamo fatta sempre

Luciano Spalletti, intervenuto ai microfoni di Sky dopo Pisa-Juventus, vinta dai bianconeri per 0-2, commenta così la prestazione dei suoi giocatori: “Noi siamo stati sotto livello come ritmo per il primo tempo. Anche se l’abbiamo condotta. Gli ultimi 5 minuti male, gli ultimi 67 minuti nel primo tempo e gli ultimi 67 minuti del secondo tempo male. In quel lusso di tempo il Pisa, attraverso la sua intensità e la sua fisicità, ci ha creato un paio di situazioni difficili, dove siamo stati anche fortunati. Poi però, la partita l’abbiamo fatta sempre. Il primo tempo in una maniera, il secondo tempo con più qualità, con più inventiva. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com Leggi anche: Spalletti dopo Pisa Juventus: «Zhegrova? Ha avuto la febbre, ha fatto bene. Nel primo tempo sotto ritmo, poi abbiamo fatto la partita. Loro non fortunatissimi» Leggi anche: Spalletti a Dazn: «Dobbiamo alzare il livello. Siamo stati scelti per fare meglio. Dopo la partita nello spogliatoio…» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Spalletti: Gli avversari sanno quanto Yildiz è forte; Spalletti: 'Bremer gioca. Da Gasp c'è da imparare'; Luciano Spalletti dopo la vittoria contro la Roma non vuole sentire certi discorsi: Ti mordo; Juventus, Spalletti: “Milik sarà convocato, Bremer parte dall’inizio”. Spalletti a Sky: “Siamo stati sotto livello nel primo tempo. Poi Zhegrova e David ci hanno dato più qualità. Vittoria che ci dà fiducia” - Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro il Pisa: Che valutazione dà di questa prestazione? tuttojuve.com

Spalletti si coccola i suoi gioielli: "Yildiz è il nostro 10. Zhegrova? Ha gli occhiali tridimensionali" - Il tecnico della Juve elogia il turco e il kosovaro dopo la vittoria di Pisa, la terza di fila in campionato per i bianconeri: cos'ha detto ... corrieredellosport.it

Spalletti a Sky: “Siamo stati sotto livello nel primo tempo. Poi Zhegrova e David ci hanno più qualità” - Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro il Pisa: ... tuttojuve.com

Spalletti a Sky Sport prima di Pisa Juventus: «Koopmeiners lo riportiamo a centrocampo, è bravo a fare questo. Pisa Ha giocato con tutti a viso aperto, ecco perché Openda» x.com

RaiSport. . Ha parlato di Yildiz, Çalhanoglu, Spalletti e tanto altro, Vincenzo Montella, ct della Turchia. L’intervista integrale andrà in onda durante Dribbling oggi pomeriggio alle 18:00 su Rai Due - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.