Spagna inondazioni nella zona di Jerez de la Frontera | le immagini dall' elicottero

In Spagna, nella zona di Jerez de la Frontera, le inondazioni hanno costretto la Guardia Civil a intervenire. Cinquanta persone sono state evacuate dalle loro case nelle aree di Las Pachecas, Lomopardo e San Isidro de Guadalete, a causa dell'innalzamento del fiume Guadalete. Le immagini dall'elicottero mostrano la portata dei danni e le difficoltà dei soccorsi.

In Spagna, nella regione di Jerez de la Frontera, la Guardia Civil ha aiutato ed evacuato cinquanta persone dalle loro case a causa delle inondazioni nella zona di Las Pachecas, Lomopardo e San Isidro de Guadalete, dovute all'innalzamento del fiume Guadalete. Nelle immagini, riprese aeree dall'elicottero della Guardia Civili, l'evacuazione di una persona e altri interventi di soccorso.

