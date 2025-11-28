Sumatra inondazioni e frane causano decine di vittime | le immagini dall' alto

A Sumatra, isola dell’ Indonesia, inondazioni e frane hanno causato 82 vittime e decine di dispersi. Secondo l’Agenzia indonesiana di meteorologia, climatologia e geofisica, un ciclone tropicale colpirà la nazione del Sud-Est asiatico per diversi giorni. Martedì le piogge monsoniche hanno causato lo straripamento dei fiumi nella provincia di Sumatra Settentrionale. Il diluvio ha devastato i villaggi di montagna, spazzando via persone e sommergendo più di 3.200 case ed edifici, secondo quanto riferito dall’Agenzia nazionale per la gestione dei disastri. Circa 3.000 famiglie sfollate sono fuggite nei rifugi governativi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sumatra, inondazioni e frane causano decine di vittime: le immagini dall'alto

