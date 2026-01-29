Spagna inondazione nella regione di Jerez de la Frontera | le immagini del salvataggio degli animali

Nella regione di Jerez de la Frontera, in Spagna, la Guardia Civil ha messo in campo i soccorsi per evacuare cinquanta persone rimaste bloccate nelle loro case a causa delle forti inondazioni. Le autorità hanno lavorato senza sosta nelle zone di Las Pachecas, Lomopardo e San Isidro de Guadalete, dove l’acqua ha invaso molte abitazioni. Le immagini dei salvataggi mostrano le operazioni di emergenza in corso, con i volontari e i mezzi di soccorso impegnati a mettere in salvo gli

In Spagna, nella regione di Jerez de la Frontera, la Guardia Civil ha aiutato ed evacuato cinquanta persone dalle loro case a causa delle inondazioni nella zona di Las Pachecas, Lomopardo e San Isidro de Guadalete. Le piogge hanno determinato l'innalzamento del fiume Guadalete. Una persona è stata tratta in salvo mentre attraversa Jerez de la Frontera. L'uomo era a bordo del suo veicolo intrappolato nell'acqua sulla strada A381. Nelle immagini diffuse dalla Guardia Civil si vede il salvataggio degli animali domestici di una famiglia su una barca del Gruppo Speciale di Attività Subacquee, e il salvataggio di una famiglia su un elicottero del Servizio Aereo.

