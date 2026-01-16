Nel 2025, secondo i dati di HomeExchange, si assiste a una crescita significativa del modello di scambio abitativo basato sulla reciprocità, che trasforma il turista in un residente temporaneo. La concezione di viaggio si sta evolvendo, puntando sempre meno su semplici prenotazioni e sempre più su esperienze condivise e autentiche, dove lo scambio di case crea un senso di appartenenza temporanea alla comunità locale.

L ’idea di viaggiare sta cambiando pelle. Scegliere una destinazione e prenotare una stanza, non è più abbastanza. La tendenza è, invece, quella di riscoprire un valore che sembrava dimenticato nell’era digitale: la fiducia reciproca. I dati più recenti diffusi da HomeExchange, la piattaforma leader nel settore dello scambio casa, confermano che il 2025 è stato l’anno della svolta per il turismo collaborativo, con una crescita globale del 43% e un’accoglienza calorosa soprattutto nel nostro Paese. Una pratica, in sostanza, che sta trasformando le vacanze in un’esperienza più umana, economica e sostenibile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dai dati della piattaforma HomeExchange, nel 2025 boom del modello basato sulla reciprocità che trasforma il turista in un residente temporaneo

Leggi anche: Dai Trabocchi alla Maiella: nel 2025 boom della card turistica che mette in rete mare e montagna

Leggi anche: Dai dati ai sorrisi: il modello della clinica Salzano Tirone

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Lo scambio casa decolla in Italia: viaggiare senza pagare l'alloggio con Home Exchange, come cambia il modo di fare vacanza; Oltre l'ospitalità tradizionale: in Italia cresce lo scambio casa.

Il Comune ha aderito alla piattaforma Cude, la banca dati che facilita gli spostamenti fra le città. - facebook.com facebook