Il capitalismo digitale trasforma dati ed emozioni in materia prima per le macchine

Il capitalismo digitale utilizza dati ed emozioni come risorse fondamentali per il funzionamento delle macchine e delle piattaforme. Questa trasformazione coinvolge individui e società a livello globale, creando nuove sfide e opportunità. Nonostante l’avanzata della tecnologia, restano spazi di resistenza e di ricerca di alternative, in nome di valori come libertà e democrazia, che continuano a guidare il dibattito sociale e politico.

La tecno-archía ha raggiunto e sussunto in sé e per sé tutti gli uomini e le società del globo – quasi tutti, sì che esistono comunque ancora spazi di indignazione, di resistenza e di ricerca di alternative in nome della libertà e della demo-crazia, superando il t aylorismo antropologico sociale e politico prodotto dall' arché. Che sta però realizzando il suo obiettivo: una società automatizzata e amministrata dalle macchine, come temeva appunto la prima Scuola di Francoforte. Una società-fabbrica, come l'abbiamo ridefinita; automatizzata e amministrata come una fabbrica, sempre secondo l'organizzazione scientifica (tecnica) tayloristica.

