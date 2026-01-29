Sosta in zona Stazione Parcheggio scambiatore esteso in viale Angeloni

Nella zona della Stazione di piazza Aldo Moro, è stato aperto un nuovo parcheggio scambiatore in viale Angeloni. L’obiettivo del Comune è spingere più persone a usare i mezzi pubblici, lasciando l’auto privata a casa. Il progetto, chiamato Park&Ride, è partito a maggio 2025 e punta a rendere più facile e comodo lasciare l’auto vicino alla stazione per poi spostarsi con i mezzi pubblici.

Incentivare l'utilizzo dei trasporti pubblici rispetto all'auto privata. E' l'obiettivo nel quale si inquadra anche il progetto sperimentale del parcheggio scambiatore Park&Ride, attivato dal Comune in zona Stazione in piazza Aldo Moro da maggio 2025. Da lunedì 2 febbraio il servizio sarà esteso con l'aggiunta di nuovi dieci posti auto in viale Mario Angeloni. Il servizio prevede la riserva di posti auto dedicati ai pendolari che utilizzano il treno in partenza dalla stazione di Cesena: 15 posti auto in piazza Aldo Moro (codice RFI-001); 10 posti auto lungo viale Mario Angeloni (codice RFI-002).

