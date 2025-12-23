Zona stazione confermato il parcheggio scambiatore Park & Ride | l' obiettivo favorire l' utilizzo del treno

Nella zona stazione di Cesena è stato confermato il parcheggio scambiatore Park & Ride, volto a incentivare l'uso del treno. Questi interventi fanno parte di un progetto più ampio di riqualificazione dell’area, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e favorire una mobilità sostenibile, rendendo l’ingresso alla città più funzionale e accogliente per residenti, studenti e visitatori.

