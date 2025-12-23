Zona stazione confermato il parcheggio scambiatore Park & Ride | l' obiettivo favorire l' utilizzo del treno
Nella zona stazione di Cesena è stato confermato il parcheggio scambiatore Park & Ride, volto a incentivare l'uso del treno. Questi interventi fanno parte di un progetto più ampio di riqualificazione dell’area, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e favorire una mobilità sostenibile, rendendo l’ingresso alla città più funzionale e accogliente per residenti, studenti e visitatori.
Prosegue il processo di trasformazione dell’area della stazione ferroviaria di Cesena, interessata da una articolata serie di interventi strategici che stanno trasformando questa porzione di città in un vero e proprio ingresso per visitatori, studenti e lavoratori. Il riferimento è alla nuova. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Stazione di San Lorenzo Colli, inaugurato nuovo parcheggio con 136 posti e servizio "kiss & ride"
Leggi anche: Park&ride aperti di domenica e nei giorni festivi: pronto il piano Amtab per le feste
Nuovo parcheggio da ottanta posti. Sorgerà tra la stazione e il centro - A San Giovanni, in via Vetri Vecchi, zona stazione, sorgerà una nuova area di sosta da 80 posti auto. lanazione.it
Incubo sosta in centro. Il parcheggio al porto si fa. Via i binari della stazione - Così parlava il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, circa quattordici ... ilrestodelcarlino.it
Zona stazione, raccolta firme di FdI: "Preoccupati per la nuova moschea" - Scoppia la protesta di Fratelli d’Italia in vista della nascita di un nuovo centro culturale islamico in via Jacopo Barozzi, a due passi dall’autostazione. ilrestodelcarlino.it
Nel 2026 sono previsti 83 milioni di investimenti. Nei prossimi tre anni la giunta punterà sulle priorità del mandato, come la rigenerazione della zona stazione, centro storico, mobilità e sicurezza - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.