Zona stazione confermato il parcheggio scambiatore Park & Ride | l' obiettivo favorire l' utilizzo del treno

Nella zona stazione di Cesena è stato confermato il parcheggio scambiatore Park & Ride, volto a incentivare l'uso del treno. Questi interventi fanno parte di un progetto più ampio di riqualificazione dell’area, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e favorire una mobilità sostenibile, rendendo l’ingresso alla città più funzionale e accogliente per residenti, studenti e visitatori.

Prosegue il processo di trasformazione dell’area della stazione ferroviaria di Cesena, interessata da una articolata serie di interventi strategici che stanno trasformando questa porzione di città in un vero e proprio ingresso per visitatori, studenti e lavoratori. Il riferimento è alla nuova. 🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

