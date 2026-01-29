Sorpresi ad armeggiare dentro una cabina elettrica | denunciati

Nella serata del 27 gennaio, i carabinieri di Padova hanno fermato due uomini mentre armeggiavano dentro una cabina elettrica. Si tratta di un cittadino nordafricano di 35 anni senza fissa dimora e di un ivoriano di 34 anni. I militari li hanno denunciati per aver tentato di manomettere il quadro elettrico. L’intervento è avvenuto con il supporto dei colleghi della Compagnia di Intervento Operativo di Mestre.

Nella tarda serata del 27 gennaio i carabinieri della stazione di Padova Principale, supportati dai militari della Compagnia di Intervento Operativo (Cio) del quarto battaglione "Veneto" di Mestre, hanno denunciato un cittadino nordafricano di 35 anni, senza fissa dimora, e un 34enne ivoriano.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Padova Principale Incendio ad una cabina elettrica, intervento dei vigili del fuoco. Segnalati blackout in diverse zone Domenica si sono verificati blackout in diverse aree a causa di un incendio in una cabina elettrica Enel vicino al supermercato Famila di Calisese. Prato, sorpresi ad abbandonare rifiuti. Due denunciati La polizia locale di Prato ha denunciato due cittadini cinesi di 40 e 50 anni per aver abbandonato rifiuti e trasportato rifiuti speciali non autorizzati. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. A tredici anni, a Velletri, Lucio Battisti era il ragazzo che passava le serate ad armeggiare con la chitarra nel silenzio della sua stanza. Figlio di un ingegnere, avrebbe dovuto studiare, ma il suo vero interesse era il rock and roll. Si esercitava ossessivamente, i facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.