Firenze | morto a Careggi il detenuto di Sollicciano che aveva tentato il suicidio

È morto ieri sera all'ospedale di Careggi il giovane detenuto di 29 anni che aveva tentato di suicidarsi nel carcere di Sollicciano. Le sue condizioni erano apparse subito critiche dopo il tentativo di togliersi la vita, e nonostante le cure, non ce l’ha fatta. La notizia ha suscitato preoccupazione tra le autorità e gli operatori penitenziari.

FIRENZE – E’ deceduto ieri sera all’ospedale di Careggi il detenuto 29enne che aveva tentato di togliersi la vita nel carcere fiorentino di Sollicciano. Era stato soccorso domenica dagli agenti della penitenziaria che lo avevano trovato in cella con un lenzuolo legato al collo. Era stato portato in condizioni disperate in ambulanza al policlinico di Careggi. Poi il ricovero nel reparto di terapia intensiva del trauma center, dove è morto. Il 29enne, di origini marocchine, era stato arrestato il 2 gennaio per una rapina in un negozio di articoli sportivi nel centro storico di Firenze. Il giudice aveva convalidato l’arresto e lo aveva rimesso in libertà disponendo la misura cautelare dell’obbligo di firma. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

