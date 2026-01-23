Castel Volturno indagati Zannini e il sindaco | appalti soldi e anche un maiale in cambio del voto

A Castel Volturno, il consigliere regionale Zannini e il sindaco Pasquale Marrandino sono coinvolti in un'inchiesta riguardante presunti appalti, questioni di finanziamenti pubblici e un episodio di voto di scambio. L'indagine, che riguarda le elezioni del 2024, mette sotto scrutinio comportamenti e decisioni di alcuni rappresentanti locali, evidenziando le sfide legate alla trasparenza e alla legalità nell'amministrazione pubblica.

Il consigliere regionale Zannini indagato in una inchiesta per voto di scambio a Castel Volturno insieme al sindaco Pasquale Marrandino, in merito alle elezioni del 2024. Denunciati i responsabili dei 'botti' a Capodanno, il sindaco: "Anche a Castel Volturno esistono le regole" Dopo le segnalazioni di fuochi d'artificio illegali a Castel Volturno durante il Capodanno, il sindaco Pasquale Marrandino ha annunciato l'identificazione dei responsabili. Castel Volturno, perquisizione in casa del sindaco Marrandino: è indagato per corruzione. Corruzione e concussione, chiesto l'arresto del consigliere della regione Campania Giovanni Zannini. Voto di scambio, consigliere regionale e sindaco indagati nel Casertano. Nuove guai giudiziari per il consigliere regionale di Forza Italia Giovanni Zannini, cui la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha notificato tramite i carabinieri un avviso. Giovanni Zannini consigliere di Forza Italia in Campania indagato per voto di scambio con alcuni sindaci. Già accusato di corruzione, il consigliere regionale di Forza Italia in Campania Giovanni Zannini è indagato anche per voto di scambio. Operazione dei carabinieri sull'asse Mondragone-Castel Volturno-Carinola-Francolise.

