Finti incidenti per riscuotere i soldi delle assicurazioni erano truffe Condannate 35 persone con pene fino a 140 anni

Il tribunale di Ancona ha condannato 35 persone per una serie di truffe alle assicurazioni, commesse attraverso finti incidenti e lesioni gonfiate. Le operazioni illecite, che hanno causato un danno di quasi un milione di euro alle compagnie coinvolte, sono state punite con pene fino a 140 anni di reclusione complessivi.

Una maxi condanna complessiva a più di 140 anni di reclusione è stata inflitta dal tribunale di Ancona per numerose truffe commesse ai danni di sette compagnie assicurative che in tre anni avrebbero sborsato quasi un milione di euro per finti incidenti stradali e lesioni gonfiate con la.

