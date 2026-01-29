SKY - Per l' attacco del Napoli spunta anche il nome di Sulemana

Il Napoli pensa a Kamaldeen Sulemana per rinforzare l’attacco. Il nome del ghanese finisce nella lista di possibili acquisti, secondo quanto riferisce Sky Sport. La società azzurra sta valutando se fare un’offerta all’Atalanta, che attualmente detiene il suo cartellino. La trattativa potrebbe accelerare nelle prossime settimane.

Nome nuovo per l'attacco del Napoli. Nella lista di esterni offensivi del club azzurro - riferisce Sky Sport - c'è anche Kamaldeen Sulemana dell'Atalanta. Non c'è solo la Roma, dunque, che ha chiesto informazioni ai bergamaschi sul ghanese classe 2002. .🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Napoli Attacco

La Juventus valuta diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo.

La Juventus sta monitorando il mercato in vista della sessione di gennaio e ha dato un'occhiata anche a Lorenzo Lucca del Napoli.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Napoli Attacco

SKY - Terrier nome nuovo per l'attacco del Napoli, contatti con il Bayer LeverkusenGianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, ha fatto il punto sulle novità di mercato in casa Napoli. Piace il classe 1997 ex Lille. areanapoli.it

Spunta Alisson Santos per l'attacco, Sky: si tratta con lo Sporting per il prestitoIl Napoli è a caccia di un esterno d'attacco sul calciomercato e, tra i vari nomi, spunta quello di Alisson Santos. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed ... tuttonapoli.net

Napoli, Olivera verso l’addio Spunta l’asse con Nottingham Il mercato in uscita comincia a muoversi e il nome è pesante. Secondo Il Mattino, il Napoli starebbe lavorando alla cessione di Mathias Olivera, uno dei titolari delle ultime stagioni. “Circa 20 milioni l facebook

Spunta un nuovo nome per la difesa del Napoli Secondo quanto riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti tra il club azzurro e Radu Dragusin, difensore in uscita dal Tottenham e seguito da mezza Europa x.com