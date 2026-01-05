La Juventus cerca un attaccante spunta il nome di Lucca del Napoli

La Juventus sta monitorando il mercato in vista della sessione di gennaio e ha dato un'occhiata anche a Lorenzo Lucca del Napoli. La società valuta possibili innesti per rinforzare l’attacco, con attenzione alle opportunità che possano integrarsi nel progetto sportivo. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali, ma il nome di Lucca resta tra i papabili per il mercato dei bianconeri.

