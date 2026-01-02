Juventus spunta il nome di Daniel Maldini per l’attacco

La Juventus valuta diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo. Tra i nomi emersi, spicca quello di Daniel Maldini, figlio d’arte e attaccante in crescita. La società sta considerando questa possibilità come parte delle strategie di mercato per rafforzare la rosa in vista delle prossime competizioni. Rimanendo aggiornati sulle trattative, si potrà comprendere meglio se questa candidatura si tradurrà in un’operazione concreta.

Maldini nuovo nome per l'attacco Spunta il nome di Daniel Maldini come possibile rinforzo per l'attacco. Il giocatore è in uscita dall'Atalanta e non sta trovando spazio con Palladino. Su Youtube, Fabrizio Romano e Matteo Moretto, affermano che la Juventus studia mosse intelligenti per gennaio, con un occhio particolare al

