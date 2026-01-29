Sisti il Pd si allontana Il sindaco è a rischio

A Spoleto, il PD sembra voler mettere in discussione il sindaco Sisti. L’assenza dei rappresentanti del partito in consiglio comunale e una nota inviata al primo cittadino hanno acceso i riflettori sulla stabilità della sua amministrazione. Il Partito Democratico chiede al sindaco di aprire un confronto su questioni importanti come il bilancio e il piano regolatore, ma questa mossa ha già suscitato reazioni forti anche tra i membri dell’opposizione. La situazione si fa più incerta e il rischio di un cambio alla guida del Comune è sempre più concreto.

SPOLETO – Il PD stacca la spina al sindaco Sisti? L'assenza in consiglio comunale e la nota inviata dal Partito Democratico di Spoleto con cui chiede al sindaco Sisti di aprire un dibattito su alcuni temi fondamentali come il bilancio comunale e il piano regolatore hanno sollevato dubbi sulla tenuta della maggioranza, ma anche la reazione degli esponenti di opposizione. "Dopo anni di fedeltà assoluta - scrivono i consiglieri di Alleanza Civica - voti convinti, bilanci benedetti, documenti di programmazione approvati senza battere ciglio e varianti al PRG accolte come fossero verità rivelate, il Partito Democratico scopre improvvisamente l'importanza del confronto politico.

