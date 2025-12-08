Futsal Il Versilia s’impone 5-2 E si allontana dalla zona a rischio

Serie B. Il Versilia passa 5-2 sull’Ibs Le Crete. Alla tripletta di Tintori si aggiungono gli acuti di Mangione e De Angeli. "Bella vittoria, che ci allontana dalla zona calda", dice Matteo Paperini. Classifica: Padova 19; Balca Poggese 15; Villafontana 13; Versilia e Torrita 12; Bagnolo 11; Arpi Nova e Baraccaluga 10; Prato 8; Mattagnese e Boca Livorno 7; Ibs Le Crete 4. Giovanili Versilia. I Pulcini Sezione Calcio pareggiano 3-3 contro il QM (Santini 2, Iodice), mentre i Pulcini Sezione Futsal vincono 11-1 contro il San Giusto (Pagnini 4, Tosoni 2, Pedonese, Mazzotta 3, Fausto). La Under 17 perde 5-2 a Fucecchio (Pretari, Barsotti). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Futsal Il Versilia s’impone 5-2. E si allontana dalla zona a rischio

