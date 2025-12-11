Sir Perugia debutto vincente in Champions Perde il primo set poi schiaccia Praha

Lanazione.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Sir Perugia conquista una vittoria importante nel debutto in Champions League, superando Praha in quattro set dopo un primo parziale perso. La squadra dimostra carattere e qualità, con prestazioni significative da parte di Semeniuk, Cvanciger e Crosato, consolidando le proprie ambizioni nella competizione europea.

3 VK LVI PRAHA 1 (24-26, 25-18, 25-18, 25-19): Semeniuk 18, Cvanciger 12, Crosato 10, Giannelli 7, Ishikawa 6, Solé 5, Gaggini (L1), Dzavoronok 7, Loser 2, Plotnytskyi. N.E. – Ben Tara, Argilagos, Vagnetti, Colaci (L2). All. Lorenzetti. PRAGA: Kollator 20, Benda 18, Nikachevich 8, Conde 6, Crer 6, Janouch, Moník (L1), Balague 3, Yevstratov 1, Suda, Ihnat. N.E. – Trojanowicz, Tlaskal (L2). All. Juan Manuel Barrial. Arbitri: Wojciech Glod (POL) e Olivier Guillet (FRA). COLUSSI (b.s. 13, v. 4, muri 12, errori 6). VK LVI (b.s. 20, v. 4, muri 7, errori 12). È subito vincente il debutto casalingo nella champions league per i campioni continentali della Sir Sicoma Monini Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

sir perugia debutto vincente in champions perde il primo set poi schiaccia praha

© Lanazione.it - Sir Perugia, debutto vincente in Champions. Perde il primo set poi schiaccia Praha

sir perugia debutto vincenteSir Perugia, debutto vincente in Champions. Perde il primo set poi schiaccia Praha - La squadra di coach Lorenzetti parte con il freno a mano tirato, poi si impone in rimonta al PalaBarton contro i campioni cechi . Da msn.com

sir perugia debutto vincenteLa Sir non sbaglia all'esordio, Praga battuta 3-1 in rimonta - Il debutto nella Pool C della Champions League contro i cechi del VK Praga, da detentori del titolo, è vincente. Da corrieredellumbria.it