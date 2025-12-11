Sir Perugia debutto vincente in Champions Perde il primo set poi schiaccia Praha
Il Sir Perugia conquista una vittoria importante nel debutto in Champions League, superando Praha in quattro set dopo un primo parziale perso. La squadra dimostra carattere e qualità, con prestazioni significative da parte di Semeniuk, Cvanciger e Crosato, consolidando le proprie ambizioni nella competizione europea.
3 VK LVI PRAHA 1 (24-26, 25-18, 25-18, 25-19): Semeniuk 18, Cvanciger 12, Crosato 10, Giannelli 7, Ishikawa 6, Solé 5, Gaggini (L1), Dzavoronok 7, Loser 2, Plotnytskyi. N.E. – Ben Tara, Argilagos, Vagnetti, Colaci (L2). All. Lorenzetti. PRAGA: Kollator 20, Benda 18, Nikachevich 8, Conde 6, Crer 6, Janouch, Moník (L1), Balague 3, Yevstratov 1, Suda, Ihnat. N.E. – Trojanowicz, Tlaskal (L2). All. Juan Manuel Barrial. Arbitri: Wojciech Glod (POL) e Olivier Guillet (FRA). COLUSSI (b.s. 13, v. 4, muri 12, errori 6). VK LVI (b.s. 20, v. 4, muri 7, errori 12). È subito vincente il debutto casalingo nella champions league per i campioni continentali della Sir Sicoma Monini Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sir Perugia, debutto vincente in Champions. Perde il primo set poi schiaccia Praha - La squadra di coach Lorenzetti parte con il freno a mano tirato, poi si impone in rimonta al PalaBarton contro i campioni cechi . Da msn.com
La Sir non sbaglia all'esordio, Praga battuta 3-1 in rimonta - Il debutto nella Pool C della Champions League contro i cechi del VK Praga, da detentori del titolo, è vincente. Da corrieredellumbria.it
