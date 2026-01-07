Sir Perugia torna la Champions Caccia al bis contro Las Palmas

La Sir Sicoma Monini Perugia torna in campo in Champions League per la seconda giornata della fase a gironi. Oggi alle 17:30, la squadra affronta in trasferta Las Palmas, con la diretta streaming su Dazn ed Eurovolley. Un’opportunità importante per consolidare il cammino nella competizione e cercare un risultato positivo anche in questa trasferta europea.

Torna la champions league, la seconda giornata della fase a gironi vede impegnata nella prima trasferta continentale la Sir Sicoma Monini Perugia che gioca oggi alle ore 17,30 (in diretta streaming su Dazn ed Eurovolley.tv). I block-devils, vittoriosi nel debutto europeo contro i cechi di Praga, reduci dal successo in campionato, affrontano un viaggio faticoso per sfidare i campioni spagnoli della Guaguas Las Palmas che hanno esordito nella competizione perdendo contro i tedeschi di Berlino. I block-devils affrontano un lungo viaggio in aereo per raggiungere la destinazione nelle isole Canarie, e la stanchezza è probabilmente la difficoltà maggiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

