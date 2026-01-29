Questa mattina a Melbourne, Jannik Sinner sfida Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open 2026. I tifosi italiani sono davanti alla tv, sperando in una grande sorpresa. La partita si gioca oggi e tutti gli occhi sono puntati sul campo.

Melbourne, 29 gennaio 2026 - Sfumato il sogno di assistere a un derby azzurro nella semifinale dell'Australian Open 2026, l'Italia fa il tifo per Jannik Sinner. L'altoatesino vuole proseguire nel suo cammino alla ricerca di quello che sarebbe il terzo trionfo consecutivo a Melbourne. Di fronte, ecco uno dei tre giocatori a essere riusciti in questa impresa. Ossia Novak Djokovic, che di triplette nel continente oceanico ne ha firmate ben due (in realtà, nel secondo caso i successi di fila sono stati quattro, in quanto nel 2022 al giocatore serbo fu impedito di partecipare per le note vicende). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sinner-Djokovic: orario e dove vedere la semifinale degli Australian Open 2026

Approfondimenti su Australian Open

Jannik Sinner si prepara a sfidare Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open.

Jannik Sinner sfida Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sinner-Alcaraz: gli highlights della finale di Torino | ATP Finals

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Jannik Sinner - Novak Djokovic all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la semifinale · Tennis ATP; Sinner-Djokovic in chiaro? Data, orario e dove vedere semifinale Australian Open in diretta tv e streaming; Sinner, l’ultimo ostacolo verso la finale degli Australian Open è ancora Djokovic: il serbo proverà a…; Australian Open, quando giocano e dove vedere in tv le semifinali Sinner-Djokovic e Alcaraz-Zverev.

Sinner-Djokovic, semifinale Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tvNon si ferma la corsa di Jannik Sinner agli Australian Open 2026. Il campione azzurro, che a Melbourne difende i titoli conquistati nel 2024 e nel 2025, ha sconfitto la testa di serie numero 8 del tab ... msn.com

Sinner-Djokovic, dove e perché si può vedere gratis in tv la semifinale degli Australian Open: deciso l'orarioSinner-Djokovic, dove e perché si può vedere gratis in tv la semifinale degli Australian Open: deciso l'orario. Jannik e Nole in campo venerdì alle 9.30. sport.virgilio.it

Ecco come finiranno le semifinali #Sinner- #Djokovic e #Alcaraz- #Zverev secondo l'AI x.com

Non e' ufficiale ma secondo la Gazzetta dello Sport, la semifinale Sinner-Djokovic (tra poche ore sapremo orario) potrebbe essere trasmessa in chiaro da Nove, canale free del gruppo Warner Bros. - facebook.com facebook