Jannik Sinner sfida Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open 2026. L’altoatesino, che ha già vinto due volte a Melbourne, cerca il terzo titolo consecutivo. La partita si terrà nelle prossime ore sul cemento di Melbourne e sarà trasmessa in diretta. Sinner punta a confermare il suo ottimo momento contro il serbo, che ha già battuto in passato.

Jannik Sinner a caccia del terzo Australian Open consecutivo. Dopo aver vinto le edizioni del 2024 e del 2025 rispettivamente contro Daniil Medvedev e Alexander Zverev, per tornare nuovamente in finale sul cemento di Melbourne l’altoatesino e numero due al mondo dovrà superare l’ostacolo Nole Djokovic. Tra l’azzurro e la terza corona consecutiva sulla Rod Laver Arena ci sarà infatti il fuoriclasse serbo, che in Australia ha vinto 10 dei suoi 24 titoli Slam in carriera. L’11esimo scontro diretto tra i due maestri della racchetta andrà in scena venerdì 30 gennaio con orario ancora da definire, ma non prima delle 4. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sinner-Djokovic: quando, a che ora e dove vedere la semifinale degli Australian Open 2026

Approfondimenti su Sinner Djokovic

Jannik Sinner si prepara a sfidare Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open.

Sinner scenderà in campo nei quarti degli Australian Open.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Sinner-Alcaraz: gli highlights della finale di Torino | ATP Finals

Ultime notizie su Sinner Djokovic

Argomenti discussi: Australian Open, Sinner-Shelton e Musetti-Djokovic: quando si giocano i quarti; Australian Open, Sinner affronta Shelton e Musetti cerca l’impresa contro Djokovic: quando giocano gli…; Sinner-Shelton, Musetti-Djokovic: ecco a che ora giocano i due azzurri all'Australian Open; Sinner-Shelton, Musetti-Djokovic. Ecco quando giocano i due azzurri.

Quando si gioca Sinner-Djokovic in semifinale agli Australian Open, data e orario dell’incontroJannik Sinner affronterà Novak Djokovic venerdì 30 gennaio in orario ancora da definire, anche se gli slot sono due ... fanpage.it

Sinner-Djokovic, semifinale Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tvNon si ferma la corsa di Jannik Sinner agli Australian Open 2026. Il campione azzurro, che a Melbourne difende i titoli conquistati nel 2024 e nel 2025, ha sconfitto la testa di serie numero 8 del tab ... msn.com

Sinner dice tutto: da Shelton e Djokovic fino alle parole su Musetti. E sulla dieta in stile Nole... - facebook.com facebook

Australian Open: Sinner domina Shelton, in semifinale sfiderà Djokovic x.com