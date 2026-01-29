Sinner-Djokovic | dove e quando vedere in TV e in streaming il match degli Australian Open

Questa mattina si è svolto il confronto tra Jannik Sinner e Novak Djokovic agli Australian Open. Il match è in programma oggi pomeriggio e sarà trasmesso in diretta sia su TV che in streaming, permettendo ai tifosi di seguire ogni punto dal vivo.

Jannik Sinner sfida Novak Djokovic agli Australian Open: ecco quando si gioca il match, l'orario ufficiale e dove seguirlo in diretta TV e streaming. Tutte le informazioni per non perderti la semifinale. Il momento della verità è arrivato. Venerdì 30 gennaio, il palcoscenico della Rod Laver Arena di Melbourne ospiterà il capitolo numero 11 della rivalità tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. La posta in palio è altissima - un posto nella finalissima degli Australian Open 2026 - e la notizia più attesa per i tifosi italiani è che il match verrà trasmesso in diretta e in chiaro sul canale NOVE non prima delle ore 9:30 (ora italiana), grazie a una decisione autonoma del gruppo Discovery. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Jannik Sinner si prepara a sfidare Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open.

Jannik Sinner sfida ancora Novak Djokovic agli Australian Open.

SINNER stringe i denti, supera SPIZZIRRI e i crampi | HIGHLIGHTS | AUSTRALIAN OPEN 2026

Dove vedere in tv la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic agli Australian Open 26: orari e canaliL ’eterna sfida fra Jannik Sinner e Novak Djokovic si arricchisce di un nuovo entusiasmante capitolo: la semifinale degli Australian Open 2026 (Sinner è attualmente il numero 2 al mondo; Djokovic il n ... iodonna.it

Sinner-Djokovic: dove e quando vedere in TV e in streaming il match degli Australian OpenJannik Sinner sfida Novak Djokovic agli Australian Open: ecco quando si gioca il match, l'orario ufficiale e dove seguirlo in diretta TV e streaming. Tutte le informazioni per non perderti la semifina ... movieplayer.it

